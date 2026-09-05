Novos serviços de recolhimento são realizados na capital

Por Letícia Regis

Publicada em 05/09/2026 às 11h30

Evitar o descarte irregular de resíduos, manter a limpeza das calçadas, zelar pelos espaços públicos e contribuir para uma cidade mais organizada são atitudes que fazem parte do cotidiano e da responsabilidade de toda a população.

Por isso, diariamente, a Prefeitura de Porto Velho, por meio das equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), realiza ações de limpeza e recolhimento de resíduos em diferentes pontos da capital. Segundo dados do Limpômetro, somente nas últimas semanas, cerca de 700 toneladas de resíduos foram recolhidas em diversos locais da cidade.

O trabalho de recolhimento foi realizado em mais quatro pontos da capital: nas avenidas Carlos Gomes e Sete de Setembro, na feira da Jaci e na praça do Esperança. As ações fazem parte do cronograma de serviços estabelecido pela secretaria, que busca atender de forma contínua os locais que necessitam de limpeza e manutenção.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância das atividades desenvolvidas pela secretaria e o compromisso da gestão com a manutenção dos espaços públicos.

“Desde o início da nossa gestão, temos priorizado o cuidado com a nossa cidade. As equipes estão todos os dias nas ruas, trabalhando para manter cada ponto mais limpo, organizado e adequado para a população. Seguiremos firmes nesse compromisso, buscando proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores de Porto Velho”.

Para o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, manter a cidade limpa e organizada é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população.

“Todos podem contribuir para manter a cidade mais organizada, e quanto maior for a participação da população, melhores serão os resultados. Temos um cronograma de locais que são atendidos diariamente e seguimos avançando para alcançar todos os pontos que precisam da nossa atenção”.

Além dos serviços de limpeza e recolhimento de resíduos, a Prefeitura também realiza ações de roçagem, pintura de meio-fio e outras atividades essenciais para a conservação dos espaços públicos e a melhoria da infraestrutura urbana da capital.