SEMAS divulga calendário de setembro da Cesta Verde em Rolim de Moura

Por ASSESORIA

Publicada em 04/09/2026 às 15h00

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), dará continuidade, durante o mês de setembro, às ações do programa Cesta Verde, iniciativa que contribui para ampliar o acesso das famílias a alimentos e fortalecer a segurança alimentar e nutricional no município.

Conforme o calendário divulgado pela SEMAS, as entregas e ações serão realizadas em diferentes pontos de Rolim de Moura e também no distrito de Nova Estrela, contemplando moradores de diversos bairros.

Confira o calendário de setembro

8 de setembro, terça-feira — Praça Céu das Artes, atendendo moradores do Centro, Boa Esperança, Bom Jardim e Beira Rio.

14 de setembro, segunda-feira — Antigo Mercado, contemplando os bairros Cidade Alta, Jatobá I e II e Jardim dos Lagos.

21 de setembro, segunda-feira — Associação do Bairro Centenário, para moradores do Centenário, Olímpico, Jardim Tropical, Esplanada e Nova Morada.

22 de setembro, terça-feira — Distrito de Nova Estrela.

28 de setembro, segunda-feira — Associação do Bairro São Cristóvão, atendendo São Cristóvão, Industrial, Planalto e Jequitibá.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social voltadas à promoção da segurança alimentar e ao atendimento das famílias, levando alimentos e apoio às comunidades de diferentes regiões do município.