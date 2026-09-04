PF faz operação contra grupo criminoso atuante no tráfico de drogas

Por PF/RO

Publicada em 04/09/2026 às 14h30

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (4/9), a Operação Rota Verde, com o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico transnacional e interestadual de drogas e de armas de fogo.

A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, nos municípios rondonienses de Ariquemes, de Guajará-Mirim e de Porto Velho.

As investigações apontam para a atuação de grupo criminoso responsável pelo transporte e pela comercialização de entorpecentes e de armas de fogo na região. Durante as diligências, foram apreendidos celulares e mídias eletrônicas, que serão submetidos à análise pericial e poderão contribuir para o avanço das investigações.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional e interestadual de drogas, associação para o tráfico, tráfico transnacional de armas de fogo e lavagem de dinheiro.