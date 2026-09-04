Fernando Vilas da BlueRay alerta: “Ariquemes tem dois deputados federais e mesmo assim a AMAAR corre o risco de fechar”
Por Assessoria
Publicada em 04/09/2026 às 14h22
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O candidato a deputado federal Fernando Vilas da BlueRay se reuniu com representantes da Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR) e destacou a preocupação com as dificuldades enfrentadas pela entidade para manter seus atendimentos às famílias atípicas.

Um dos fundadores da AMAAR, Fernando relembrou a trajetória da associação e a mobilização das mães que deram início ao projeto. "Vi essa entidade nascer do zero, sustentada pela força de mães que se uniram porque ninguém mais ia fazer por elas. Sei o quanto esse trabalho representa para cada família atendida", afirmou.

O alerta mais direto veio na sequência: "Ariquemes tem dois deputados federais e a AMAAR corre o risco de fechar", declarou Fernando, resumindo a distância entre a representação política do município em Brasília e a realidade de quem depende da entidade.

Fernando também cobrou uma atuação política mais próxima das entidades do município. "Ter representante em Brasília só faz sentido quando essa representação chega a quem realmente precisa. A AMAAR presta um trabalho fundamental e precisa ter condições para continuar fazendo isso", declarou.

Segundo Fernando Vilas, fortalecer instituições como a AMAAR será uma das prioridades de sua atuação, buscando transformar representação política em recursos, apoio e resultados concretos para Ariquemes e para as famílias que dependem desses serviços.

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