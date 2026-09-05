Trens e metrô terão operação especial durante o Rock in Rio

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 05/09/2026 às 10h48

Os trens urbanos do Rio e a concessionária MetrôRio vão funcionar 24 horas, com programação especial para facilitar a ida e o retorno para casa dos passageiros que vão participar da abertura do Rock in Rio, que tem início nesta sexta-feira (4).

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) orienta os passageiros que vão ao Rock in Rio a planejarem com antecedência seus deslocamentos. Durante os dias do festival, que será realizado, entre os dias 4 e 7 de setembro e, na segunda fase, de 11 a 13 deste mês

Trens

Pela primeira vez, as estações Central do Brasil, Madureira e Deodoro ficarão abertas durante toda a madrugada, com viagens extras de hora em hora. A finalidade é facilitar a integração com o sistema do metrô (Central do Brasil) e BRT (Deodoro e Madureira) que atendem aos moradores e visitantes da cidade.

Haverá oferta de trens extras para o retorno do evento, com partidas de Deodoro com destino à Central e da Central do Brasil com destino a Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. As viagens serão realizadas de hora em hora durante a madrugada.

Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio estará presente em todos os dias do Rock in Rio para garantir o acesso à Justiça e assegurar os direitos do público. A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas passem pela Cidade do Rock diariamente.

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos funcionará durante todo o festival, oferecendo atendimento ao público para situações como furto de celular, problemas relacionados a ingressos, conflitos com a organização do evento, questões de consumo e casos de violência.

O posto de atendimento ficará instalado na Arena Carioca 1, junto aos demais órgãos públicos, e funcionará das 14h até o encerramento das atividades do dia. O espaço contará ainda com área de acolhimento destinada a vítimas de violência de gênero.

Nos casos de prisão em flagrante, as audiências de custódia serão realizadas no próprio posto do juizado. A equipe contará diariamente com dois magistrados, um em cada turno, além de um juiz coordenador.