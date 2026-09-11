Cras Fernando Rocha promove palestra sobre Setembro Amarelo

Por Adaides Batista

Publicada em 11/09/2026 às 16h27

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Fernando Rocha, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na quinta-feira (10), uma palestra alusiva à campanha Setembro Amarelo, voltada à conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A atividade reuniu famílias e pessoas acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), atendidas pela unidade que atua na região do Residencial Orgulho do Madeira.

A ação proporcionou um momento de informação, diálogo e reflexão sobre a importância de cuidar da saúde emocional, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e buscar ajuda diante de situações de sofrimento.

O coordenador do Cras Fernando Rocha destacou a importância de levar o tema para o espaço de convivência com as famílias atendidas pela unidade.

“O Setembro Amarelo nos permite abrir espaço para conversar, ouvir e orientar. É importante que as famílias saibam que não estão sozinhas e que buscar ajuda é um ato de cuidado e coragem. O Cras também é um espaço de acolhimento e fortalecimento de vínculos”, afirmou o coordenador.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ações de conscientização como essa fortalecem a atuação da política de assistência social junto às famílias.

“Falar sobre prevenção ao suicídio é falar sobre cuidado, acolhimento e proteção. A Semias, por meio dos Cras, busca estar próxima das famílias, promovendo informação e fortalecendo a rede de apoio para que as pessoas possam encontrar caminhos e ajuda nos momentos de dificuldade”, destacou o secretário.

“Nosso compromisso é fortalecer as políticas públicas que acolhem e protegem as famílias. O Setembro Amarelo reforça a importância de ouvir, orientar e estar presente na vida das pessoas, especialmente nos momentos de dificuldade. Por meio dos Cras, queremos ampliar o acesso à informação, fortalecer os vínculos e garantir que ninguém enfrente o sofrimento sozinho”, disse o prefeito Léo Moraes.

A atividade integra as ações de conscientização do Setembro Amarelo e reforça o papel do Cras na prevenção de situações de vulnerabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e na orientação das famílias acompanhadas pela rede socioassistencial.