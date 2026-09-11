União Cacoalense é eliminado nos pênaltis pelo Nacional na Copa do Brasil Sub-20

Por FFER

Publicada em 11/09/2026 às 14h14

O União Cacoalense foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20, o time de Rondônia ficou no empate de 0 a 0 com o Nacional de Manaus, mas nos pênaltis o Leão da Vila Municipal levou a melhor vencendo por 3 a 0, com destaque para o goleiro Lucas que defendeu três cobranças Cacoalenses, com a vitória o Nacional avançou na Copa do Brasil e vai enfrentar o São Raimundo de Roraima.

O Nacional recebeu a União Cacoalense no estádio Carlos Zamith, em Manaus, na noite desta quinta feira. O goleiro Lucas foi decisivo na disputa. O camisa 1 do Naça defendeu as três cobranças da equipe de Rondônia e foi fundamental para o Nacional confirmar a vaga sem sofrer gols nas penalidades. Na segunda fase, o Nacional terá pela frente o São Raimundo-RR. A equipe roraimense avançou após golear o Genus-RO por 7 a 3. O confronto também será realizado em partida única. De acordo com a programação inicial da competição, a segunda fase tem data-base prevista para 7 de outubro, mas a CBF ainda deve confirmar horário e local do duelo.

A partida foi válida pela primeira fase da competição e teve mando do Nacional, atual campeão amazonense Sub-20. Pelo regulamento, o confronto foi disputado em jogo único, com a classificação definida nos pênaltis em caso de empate no tempo normal. Com o 0 a 0 mantido até o fim, a decisão foi para as cobranças. O Nacional aproveitou as oportunidades e contou com a atuação de Lucas para fechar a disputa em 3 a 0.

Foto: Mateus Moreira/Agência LB