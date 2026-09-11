Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS alerta sobre golpe usando o nome do CRAS

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 14h27

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rolim de Moura alerta a população sobre uma possível tentativa de golpe envolvendo pessoas que se passam por integrantes do CRAS para obter dados pessoais de moradores.

Segundo relatos, indivíduos estariam visitando residências oferecendo supostos benefícios, como conversores de televisão digital, e posteriormente solicitando reconhecimento facial. Situações semelhantes foram relatadas em Presidente Médici.

A SEMAS esclarece: o CRAS de Rolim de Moura não realiza visitas para entregar conversores de televisão digital e não solicita reconhecimento facial para esse tipo de atendimento.

A orientação é não fornecer documentos, dados pessoais ou bancários, senhas, códigos recebidos pelo celular e não realizar reconhecimento facial para pessoas que se apresentem como servidores públicos sem confirmação oficial.

Casos suspeitas devem ser comunicadas à Polícia Militar ou à Polícia Civil.

ATENÇÃO: se alguém procurar sua residência em nome do CRAS, não forneça seus dados.