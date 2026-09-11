“O jovem precisa ter futuro aqui”, diz Acir ao defender emprego e renda em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 15h11

Estudar, se formar e depois fazer as malas porque não encontrou oportunidade em Rondônia. Para o candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT), essa é uma realidade que precisa mudar.

Acir chamou atenção para a saída de jovens que cresceram no Estado, estudaram, se qualificaram, mas acabam buscando emprego em outras regiões do país.

“Eles se formam aqui para trabalhar onde? Para trabalhar em outro Estado”, afirmou.

Para Acir, Rondônia precisa voltar a ser um lugar onde o jovem consiga enxergar futuro. Onde possa estudar, conseguir emprego, abrir seu próprio negócio, formar família e crescer sem precisar ir embora.

“Os jovens estão indo embora de Rondônia porque não têm emprego qualificado aqui. Isso não pode ser normal. Nós precisamos criar oportunidade para que quem nasceu aqui tenha motivos para ficar”, defendeu.

A proposta apresentada por Acir começa onde muita gente já trabalha: no campo, na pequena propriedade, na agricultura familiar e na produção local.

Ele defende fortalecer produtores, incentivar associações e cooperativas e ajudar Rondônia a transformar aqui mesmo aquilo que produz. A ideia é simples: produzir mais, vender melhor e fazer o dinheiro ficar no Estado, gerando emprego para quem está começando a vida e renda para quem já trabalha.

Produzir em Rondônia e vender para milhões

É nesse ponto que Acir coloca a BR-319 como uma das prioridades de sua atuação.

Segundo o candidato, a estrada pode aproximar os produtores de Rondônia de um enorme mercado consumidor no Amazonas. Hortaliças, frutas e outros alimentos produzidos em Porto Velho, Candeias e região poderiam sair daqui em um dia e chegar rapidamente às prateleiras de Manaus.

“Nós temos condições de produzir aqui e alimentar eles lá. E, com isso, melhorar a nossa renda aqui na base”, afirmou Acir.

Para ele, a discussão sobre a BR-319 não é apenas sobre uma estrada. É sobre emprego, dinheiro no bolso e oportunidade para quem mora em Rondônia.

“Rondônia precisa voltar a ser terra de quem fica, de quem chega, de quem trabalha e empreende. De quem tem um presente e um futuro garantidos”, reforçou.

A mensagem de Acir é direta: o jovem rondoniense não pode ser obrigado a escolher entre ficar perto da família e ter um futuro profissional.