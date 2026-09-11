Christina Rocha fala sobre chegada à Record: “Botão de recomeço”

Por IG

Publicada em 11/09/2026 às 15h48

O iG esteve presente na coletiva de imprensa de “A Fazenda 18”, realizada na última quinta-feira (10), e conversou com Christina Rocha sobre seu novo desafio na Record. A apresentadora será responsável pela Cabine de Descompressão, função que, nas últimas temporadas, ficou sob o comando de Lucas Selfie.

A chegada à nova emissora acontece meses após Christina deixar o SBT, onde comandava o extinto “Casos de Família”. Para a apresentadora, o momento representa a oportunidade de iniciar uma nova fase profissional e experimentar um formato diferente do que estava acostumada a fazer.

“Eu tinha que fazer uma coisa nova. Eu gosto de uma coisa nova. Eu fiquei pensando, montando a cabeça, e veio essa ideia de fazer uma coisa nova. Não importa o tamanho do que eu vou fazer, mas é uma coisa nova”, afirmou.

Christina também destacou que não gosta da sensação de repetir experiências já vividas. “A pior coisa do mundo é você se sentir: ‘Ah, já vi esse show’. Eu não sou morna. Não sou”, declarou.

'Vou ser a Christina'

Ao falar sobre o que o público pode esperar de sua atuação na Cabine de Descompressão, a apresentadora garantiu que pretende manter sua personalidade, mesmo diante de uma função inédita na carreira.

“Eu vou ser eu, direitinho. Agora, eu não sei... Tomara que eu faça uma coisa nova também. Mas eu vou ser a Christina”, disse.

A apresentadora contou ainda que a oportunidade surgiu de maneira relativamente rápida, enquanto avaliava outros projetos profissionais. Segundo ela, a decisão representou uma espécie de recomeço.

“Estava vendo outros projetos e tal, não sei o quê. E apareceu. Aí você fala assim: ‘Ah, não sei não’. Aperta o botão lá, pá, e vai. Entendeu? Aquele botão de recomeço”, explicou.