Virginia usa moletom igual ao de Zé Felipe e web cita Vini Jr.

Por IG

Publicada em 11/09/2026 às 15h44

Virginia Fonseca, de 27 anos, surpreendeu os seguidores na quinta-feira (10) ao surgir usando um moletom idêntico ao do ex-companheiro, Zé Felipe. Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs do ex-casal, é que a influenciadora está hospedada no apartamento do sertanejo, em São Paulo.

Tudo começou quando a loira surgiu nos Stories do Instagram vestindo a peça, que é branca e tem uma estampa de Nossa Senhora. Os registros ocorreram um dia depois da festa em comemoração aos cinco anos da marca de beleza dela, WePink, realizada na capital paulista.

Rapidamente, os seguidores de Virginia perceberam a semelhança com um moletom usado por Zé Felipe anteriormente e passaram a especular que a peça poderia pertencer ao cantor. A teoria criada por internautas ganhou ainda mais força quando eles descobriram que a loira está hospedada em um apartamento que o sertanejo mantém em São Paulo.

“Ai, que delícia usar as roupas do ex na casa do ex”, escreveu um usuário do X. “A Virgínia ainda encheu o moletom de perfume. Não é possível uma coisa dessas não”, observou outro.

Internautas também aproveitaram a oportunidade para alfinetar o namorado da influenciadora, Vini Jr.. “Ou ela não supera o Zé, ou ela queria que a internet falasse disso. Mas no Vini ela não pensa, não”, opinou um . “Alô, Vini Jr (Tufão), Virginia está usando moletom do ex e ainda enche de perfume no apartamento dele em São Paulo. Abre o olho", disse outro.

Há algumas semanas, Zé Felipe usou as redes sociais para contar uma situação inusitada envolvendo sua ex-companheira, Virginia Fonseca. Por meio das redes sociais, ele relatou que a influenciadora - que havia ficado hospedada no apartamento dele dias antes - havia esquecido alguns produtos no local.

Entre perfumes e cremes, o músico destacou um gel íntimo que foi deixado para trás pela loira. “A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui. Até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta, que esfria”, disse Zé Felipe, em tom bem-humorado.

O produto faz parte de uma linha de produtos íntimos e voltados para o bem-estar erótico, lançada por Virginia Fonseca no final de agosto.