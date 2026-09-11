A Fazenda 18: iG visita nova sede e revela novidades da temporada

Por IG

Publicada em 11/09/2026 às 15h41

A nova temporada de “A Fazenda”estreia nesta segunda-feira (14) com mudanças na estrutura da sede e novidades que prometem movimentar a convivência entre os participantes. O iG visitou o espaço do reality em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, e conheceu de perto parte das alterações preparadas para a 18ª edição.

Entre as principais novidades está a criação de um camarim dentro da sede. O espaço foi planejado para concentrar os momentos de preparação dos peões, principalmente antes de festas e compromissos ao vivo. A decoração combina madeira rústica com elementos em tons de roxo, mantendo referências ao universo sertanejo do programa sem abrir mão de uma estética mais contemporânea.

O ambiente conta com bancadas e espelhos e fica em uma área reservada da propriedade. Segundo a Record, além de atender às necessidades de maquiagem e cuidados pessoais, o camarim deve se transformar em um novo ponto de convivência. A expectativa é que os participantes aproveitem os momentos reunidos no local para conversar, trocar informações, desabafar e discutir estratégias relacionadas ao jogo.

Sede passa por reformulação

As mudanças não ficaram restritas ao novo camarim. A sede inteira recebeu intervenções para acomodar o elenco da temporada. O quarto principal, por exemplo, ganhou uma nova pintura inspirada na primeira edição do reality, com predominância de tons terrosos, vinho e azul. Revestimentos que remetem a tijolos aparentes também foram incorporados à decoração.

Apesar das alterações visuais, a quantidade de acomodações permanece a mesma: 18 camas, distribuídas entre modelos de casal e de solteiro.

Outro espaço que passou por modificações foi o deck, palco de momentos decisivos da competição, como a formação da Roça. A área foi ampliada e também poderá ser utilizada em algumas das festas promovidas ao longo da temporada.

O Rancho do Fazendeiro também terá papel de destaque na dinâmica deste ano. Já a hidromassagem promete se tornar um dos espaços mais disputados pelos confinados, mas o acesso não será livre. O participante que conquistar uma das provas terá direito a utilizá-la.

Christina Rocha assume a Cabine de Descompressão

As novidades também chegam aos momentos posteriores à eliminação. Christina Rocha passa a integrar a equipe do reality e comandará a Cabine de Descompressão, onde receberá os participantes que deixarem a competição.