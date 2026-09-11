Luis Fernando apresenta propostas para o desenvolvimento de Rondônia durante debate da TV Norte SBT

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 14h40

O candidato ao Senado por Rondônia, Luis Fernando (PSD), participou, nesta sexta-feira (11), do debate promovido pela TV Norte SBT Rondônia. Durante o encontro, ele apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento do estado e à melhoria da qualidade de vida de todos os rondonienses.

Entre os assuntos abordados, Luis Fernando falou sobre infraestrutura e a necessidade de Rondônia contar com representantes fortes em Brasília para trazer investimentos para as rodovias. Ele defendeu o fortalecimento da interligação entre os municípios, a melhoria do escoamento da produção e a valorização dos rondonienses em todas as regiões do estado, incluindo as áreas ribeirinhas e as comunidades indígenas. Segundo o candidato, esses investimentos são fundamentais para que Rondônia avance cada vez mais no desenvolvimento.

O candidato também apresentou suas ideias na área da saúde reforçando a importância de uma representação no Senado que conheça a realidade de Rondônia e esteja preparada para buscar recursos, defender os interesses do estado e contribuir para a construção de novas oportunidades.

“Precisamos direcionar os recursos federais para que nós possamos melhorar o atendimento na atenção básica, na média e alta complexidade com mais investimentos nas unidades hospitalares para exames, consultas com especialistas e cirurgias”, destacou Luis Fernando.

Luis Fernando ressaltou que Rondônia possui grande potencial de crescimento e que o estado precisa de representantes capazes de unir planejamento, experiência e compromisso para transformar oportunidades em resultados.

O trabalho realizado pelo candidato ao Senado ao longo dos últimos anos, demonstra que é possível promover avanços com responsabilidade e diálogo, além de ampliar esse trabalho defendendo iniciativas que fortaleçam os municípios, movimentem a economia e garantam mais qualidade de vida aos rondonienses.

Ao longo do debate, Luis Fernando ressaltou que seu projeto para o Senado está fundamentado na experiência adquirida durante sua trajetória profissional, especialmente como auditor fiscal e secretário de Finanças de Rondônia. O candidato destacou ações que ajudaram a fortalecer a economia, apoiar quem trabalha e empreende e criar condições para o estado avançar.