Em derrota para Trump, Suprema Corte dos EUA derruba novo mapa eleitoral no Missouri

Por G1

Publicada em 11/09/2026 às 15h30

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou nesta quinta-feira (10) um novo mapa eleitoral no estado do Missouri, o que representou uma derrota para o presidente Donald Trump.

O novo mapa, que favorecia o Partido Republicano, foi desenhado e aprovado por apoiadores de Trump. Com isso, o governo republicano do Missouri está impedido de utilizar a legislação e terá que se basear no mapa eleitoral antigo durante as eleições de meio de mandato, as midterms, marcadas para 3 de novembro.

A corte acatou um pedido de emergência apresentado por opositores do novo mapa para suspender a decisão de um juiz federal que havia permitido seu uso no pleito. que apenas os limites eleitorais redesenhados fossem usados no pleito.

A medida da Suprema Corte foi anunciada no contexto de uma "guerra" de mapas eleitorais entre republicanos e democratas, que buscam passar novos mapas nos estados que tenham governos aliados para tentar conseguir alguma vantagem contra o adversário em uma eleição que promete ser apertada.

O ato de resenhar mapas eleitorais —que determinam como os distritos serão considerados para a apuração de votos em um determinado estado— se chama "gerrymandering", e se tornou uma tendência nos últimos meses. Estados republicanos começaram a adotar a medida, e o Partido Democrata reagiu buscando fazer o mesmo com governos estaduais aliados.