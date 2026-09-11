Sílvia Cristina destaca atuação na saúde, defende novos hospitais e leva infraestrutura, mulheres e produção ao debate

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 16h04

PORTO VELHO, RO - A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) colocou a saúde no centro de sua participação no debate promovido pela TV Norte Rondônia nesta sexta-feira (11), mas também apresentou propostas para infraestrutura, produção rural, regularização fundiária e políticas destinadas às mulheres. Ao falar de sua trajetória parlamentar, ela procurou sustentar a candidatura principalmente em ações que afirmou já ter realizado e em projetos que pretende ampliar no Senado.

Um dos momentos de maior destaque ocorreu no bloco de saúde, quando Sílvia foi questionada sobre o que havia realizado na área durante seus mandatos. A candidata relacionou sua atuação ao período em que enfrentou um câncer e disse que essa experiência definiu uma das principais bandeiras de sua vida pública.

“Saúde eu sei fazer e tá no nosso DNA. A cura do câncer me trouxe uma missão de cuidar, de salvar vidas. Foi por isso que eu prometi um hospital e fiz quatro”, declarou. Sílvia também afirmou que seu mandato atuou na prevenção e no diagnóstico do câncer e citou ações realizadas em Ji-Paraná e Vilhena.

Na mesma resposta, a candidata destacou o projeto Olhar de Amor, relacionado a cirurgias de catarata, e a estrutura de reabilitação do Hospital de Amor em Porto Velho. Segundo Sílvia, o espaço recebeu equipamentos robóticos e tecnologias utilizadas no atendimento aos pacientes.

Ela também mencionou unidades móveis como estratégia para alcançar moradores que vivem longe das estruturas fixas de saúde. “É possível fazer direito e fazer bem feito, mas sobretudo também nós temos as nossas unidades móveis para chegar mais longe de quem precisa realmente ser acolhido e ser cuidado no nosso estado”, afirmou.

Ao discutir o futuro do Hospital João Paulo II, Sílvia assumiu o compromisso de trabalhar pela construção da nova unidade caso seja eleita senadora. A candidata vinculou a proposta à capacidade de articulação entre seu eventual mandato e o próximo Governo de Rondônia e afirmou que pretende transformar o projeto em uma das prioridades na área da saúde.

Outro ponto defendido pela candidata foi que a atuação parlamentar não deve terminar na destinação dos recursos. Durante um confronto sobre fiscalização e investimentos, Sílvia chamou atenção para a necessidade de garantir também o funcionamento das estruturas construídas.

“Porque não é só fazer, além de estruturar, é manter o custeio”, afirmou. Segundo ela, as unidades de saúde associadas à sua atuação receberam recursos para funcionamento, de forma a manter o atendimento à população. “Cuidar de vidas, cuidar da população, esse é o nosso maior objetivo, está no nosso DNA”, acrescentou.

A infraestrutura foi outro eixo explorado pela candidata. Sílvia defendeu a substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto e aço e afirmou que pretende buscar recursos para melhorar estradas estaduais e facilitar o escoamento da produção.

“Assim como nós fizemos na saúde, a qual a Sílvia Cristina prometeu um hospital e fez quatro, nós vamos fazer também na infraestrutura, melhorando estradas, trocando pontes de madeira por concreto e aço”, declarou.

Ao ser questionada especificamente sobre desenvolvimento econômico, a candidata também colocou a regularização fundiária entre suas bandeiras. Sílvia disse que o produtor rondoniense enfrenta dificuldades provocadas pelas condições das estradas e das pontes e defendeu investimentos capazes de reduzir os obstáculos logísticos do Estado.

Ela ainda associou a valorização da produção à instalação e ao fortalecimento de agroindústrias em Rondônia. Para Sílvia, parte da produção precisa permanecer no Estado e ganhar valor antes de chegar a outros mercados. “As agroindústrias dão o valor necessário para que realmente o produtor seja valorizado”, afirmou, ao reiterar que a regularização fundiária estará entre suas pautas no Senado.

No debate sobre segurança pública, Sílvia aproveitou uma pergunta de Neidinha Suruí para falar diretamente às mulheres. A candidata defendeu uma campanha centrada em propostas e trabalho e afirmou que pretende atuar para melhorar a rede de proteção feminina.

“As pessoas que estão nos assistindo em casa, elas não querem ver ataque. Elas querem ver trabalho, propositura”, disse. Em seguida, citou as delegacias especializadas de atendimento à mulher e defendeu ampliação da proteção, inclusive fora do horário comercial e nos finais de semana.

Sílvia também defendeu mais mulheres ocupando espaços políticos, mas afirmou que pretende trabalhar com diferentes grupos e respeitar a escolha feita pela população. Segundo ela, o objetivo deve ser fazer com que o resultado do mandato seja percebido diretamente pelo cidadão.

Nas considerações finais, a candidata voltou à trajetória pessoal. Sílvia contou ser filha de uma cozinheira e de um trabalhador braçal, disse ter começado a trabalhar aos 12 anos e novamente relacionou a experiência de ter enfrentado o câncer à decisão de atuar na saúde.

A candidata anunciou ainda como compromissos a implantação de um hospital de câncer infantil e de uma Casa do Autista em Porto Velho, em parceria com o prefeito Léo Moraes. Também afirmou que há R$ 10 milhões em processo de licitação para uma estrutura de reabilitação em Jaru com ênfase no atendimento às pessoas com autismo.

Ao longo do debate, Sílvia Cristina construiu sua participação principalmente sobre o histórico que apresentou na saúde, transformando esse setor em vitrine para defender que pode ampliar a atuação no Senado. Paralelamente, apresentou propostas para infraestrutura, produção rural, regularização fundiária e políticas destinadas às mulheres, buscando levar para outras áreas o discurso de execução que adotou como eixo central da candidatura.