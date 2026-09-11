Homem é preso após ameaçar explodir cidade inteira na Espanha

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/09/2026 às 15h25

Um homem assustou moradores da cidade de Salas de los Infantes, em Burgos, na Espanha, após divulgar uma série de vídeos no TikTok ameaçando explicitamente explodir o município usando dispositivos no próximo dia 5 de novembro.

Após o caso viralizar nas redes sociais, a Guarda Civil montou uma operação para prender o homem e também fazer buscas em sua residência. A ação foi realizada com a intervenção de unidades especializadas para verificar a veracidade da ameaça e descartar a possibilidade de ele possuir explosivos reais.

Durante a operação, o homem se recusou a colaborar com a polícia e se trancou dentro da residência. Ele afirmou aos agentes que tinha um suposto artefato explosivo. Um negociador foi chamado ao local e fez com que o homem se entregasse. Ele foi preso por suspeita de cometer crimes de ameaça com publicidade e desobediência.

A investigação subsequente à prisão do suspeito permanece em aberto, aguardando seu comparecimento perante um juiz ainda nesta sexta-feira (11).

Ameaças na internet

Nos vídeos publicados na internet, o homem se dirige diretamente aos moradores da cidade com uma mensagem explícita, na qual diz para a população deixar a cidade antes de um prazo limite para evitar o que ele descreve como um massacre iminente.

"Recomendo que aqueles que estão na cidade se dirijam para outra cidade naquele dia. Eles têm até o meio-dia para evacuar", disse, acrescentando que suas intenções são direcionadas contra o que ele chama de funcionários corruptos e representantes da autoridade. "Vamos ver quem sobrevive primeiro aos escombros ", diz explicando que tudo já está preparado de acordo com seu plano.

A divulgação das imagens deixou os habitantes do município assustados.

Ao avaliar se as declarações feitas pelo suspeito correspondiam a uma ameaça real ou ao uso de algum objeto simulado, a polícia destacou que "o possível explosivo poderia ser um brinquedo".