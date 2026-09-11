Mãe Michelly expõe Cariúcha e entrega macumba contra Léo Dias
Por IG
Publicada em 11/09/2026 às 15h38
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Cariúcha, 42 anos, virou assunto no perfil de Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (10). A profissional usou sua conta pessoal do Instagram para compartilhar um vídeo expondo a ex-apresentadora do Fofocalizando, do SBT, após a briga polêmica com  Carol Lekker, 29.

Durante uma live que deu o que falar, a religiosa afirmou que a comandante do Superpop fez trabalhos com ela para prejudicar alguns ex-colegas e se aproximar de outros.

"Comigo a Cariúcha não matou um boi, mas matou bastante bode. O boi não foi comigo. Além de mim, tinha um pai de santo lá no Rio de Janeiro, do Candomblé, que é com esse pai de santo que ela fazia trabalhos pra inclusive tirar o Leo Dias da emissora", afirmou.

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"Comigo, quando eu dei consulta a ela, a Cariúcha ainda não era ninguém. Quando ela estava entrando na Fazenda, eu paguei uma publi para ela ter dinheiro para fazer uma roupa e tirar as fotos da Fazenda", acrescentou a mulher.

A mãe de santo ainda falou sobre o período em que a artista participou do reality show da Record.

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Quando ela estava cancelada dentro da Fazenda, a irmã dela ligou chorando pro assessor dela, que me chamou porque eles estavam suspeitando de uma postagem da Jojo Todynho, que a Jojo estava fazendo trabalhos espirituais pra ela ficar com a cabeça muito transtornada dentro da Fazenda. E o que a Mãe Michelly fez? Falei para o assessor, 'calma que ela vai sair e nós vamos descancelar ela'.Mãe Michelly da Cigana, famosa mãe de santo do Rio Grande do Sul.

Passado e polêmicas

Mãe Michelly da Cigana explicou que  chegou a realizar alguns trabalhos enquanto a mesma estava no programa, com a intenção de ajudá-la. "Fiz trabalhos enquanto ela estava lá dentro pra tentar ajudar, tanto que ela saiu e conseguiu virar o jogo, conseguiu ser descancelada. E aí ela começou os trabalhos espirituais comigo", disse.

"Eu não tô aqui, 'ah, tá citando cliente, tá entregando cliente', não, eu tô entregando uma ingrata. Uma ingrata que inclusive, até hoje o trato que ela fez com Belzebu, que não foi um trato, foi um contrato, o trato ela ia fazer depois, até hoje sequer me agradeceu, sequer me pagou", contou a líder religiosa.

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