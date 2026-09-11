Serviços seguem no entorno da Matinha, no Bairro São José

Por ASSESSORIA

Publicada em 11/09/2026 às 14h48

Os trabalhos no entorno da Matinha, no Bairro São José, continuam nesta sexta-feira, 11 de setembro, com a equipe atuando na execução dos serviços previstos para o local.

A ação contribui para melhorar as condições do espaço, proporcionando mais organização, segurança e qualidade para a comunidade que utiliza e circula pela região.

O trabalho segue avançando para deixar o entorno da Matinha cada vez mais adequado para os moradores do Bairro São José.

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