Prefeitura convida população para acompanhar a Audiência Pública das Metas Fiscais

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 14h59

A Prefeitura de Ji-Paraná convida a população para acompanhar a Audiência Pública das Metas Fiscais, referente ao 2º quadrimestre de 2026.

Durante o encontro, serão apresentadas e avaliadas as informações sobre o cumprimento das metas fiscais do Município, reforçando o compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos.

28 de setembro

A partir das 9h

Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná

Av. 2 de Abril, 1571 – Bairro Urupá

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o acompanhamento das contas públicas e aproximar ainda mais a gestão municipal da população.

Participe e acompanhe de perto como os recursos do Município estão sendo administrados.