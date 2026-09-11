Prefeitura convida população para acompanhar a Audiência Pública das Metas Fiscais

A Prefeitura de Ji-Paraná convida a população para acompanhar a Audiência Pública das Metas Fiscais, referente ao 2º quadrimestre de 2026.
Durante o encontro, serão apresentadas e avaliadas as informações sobre o cumprimento das metas fiscais do Município, reforçando o compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos.
28 de setembro
A partir das 9h
Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná
Av. 2 de Abril, 1571 – Bairro Urupá
A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o acompanhamento das contas públicas e aproximar ainda mais a gestão municipal da população.
Participe e acompanhe de perto como os recursos do Município estão sendo administrados.
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