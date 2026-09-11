Programa do Tribunal Superior Eleitoral garante transporte gratuito para eleitores com mobilidade reduzida

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 14h44

A 10ª Zona Eleitoral de Jaru comunica que receberá até a próxima segunda-feira (14) os pedidos de transporte especial gratuito feitos por eleitores que possuam mobilidade reduzida e não tenham meios próprios para chegar ao local de votação.

O direito ao transporte especial gratuito é garantido pelo Programa Seu Voto Importa, instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O requerimento de solicitação do deslocamento pode ser apresentado pelo próprio eleitor, por um apoiador ou outra pessoa que acompanhe o solicitante. Junto ao formulário, é preciso constar a auto declaração ou documentação comprobatória da dificuldade de locomoção.

Cada solicitação será analisada individualmente pela Justiça Eleitoral, e a confirmação será enviada ao eleitor até 48 horas antes das eleições. Serão levados em consideração quesitos como grau de limitação, distância entre residência e local de votação, disponibilidade de veículos, entre outros.

Maiores informações podem ser solicitadas pelos telefones (69) 99600-9781 e (69) 99936- 4886, ou ainda pelo e-mail

[email protected]

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