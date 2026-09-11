Por Jhon Silva

Publicada em 11/09/2026 às 10h26

Quem pretende celebrar o aniversário de Porto Velho correndo pelas ruas da cidade ainda pode garantir participação na Corrida Cidade de Porto Velho – 112 anos. As inscrições ainda estão abertas, com 3 mil vagas disponíveis para uma das ações que antecedem as comemorações do aniversário da capital.

A corrida será realizada no dia 26 de setembro, com largada às 17h. A proposta é reunir corredores, grupos esportivos, famílias e a população em uma programação que combina atividade física, lazer e confraternização.

Um dos diferenciais será justamente o horário. Os participantes iniciarão o percurso ainda com a luz do dia e acompanharão a chegada da noite durante a programação, em uma experiência diferente das tradicionais corridas realizadas pela manhã.

Os participantes inscritos também receberão kit com camisa, squeeze, sacochila e medalha. As vagas estão divididas entre modalidades e lotes previstos para a prova.

Para o prefeito Léo Moraes, a corrida foi planejada para proporcionar uma experiência que vá além do percurso. “Queremos reunir milhares de pessoas para celebrar Porto Velho de uma forma saudável e diferente. Mais do que ampliar o número de participantes, queremos oferecer uma experiência que envolva esporte, lazer, convivência e pertencimento. Será uma grande mobilização para comemorar os 112 anos da nossa cidade”.

E a programação não termina quando o corredor cruza a linha de chegada. Uma arena será preparada para receber os participantes, com estrutura de acolhimento, premiação e apresentação de uma banda de pagode, proporcionando um momento de confraternização entre atletas, amigos e familiares.

As inscrições estão disponíveis no site oficial: https://www.inovefit.com.br/e/corridaportovelho2026