Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para Ariquemes Open 2026

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTEC – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, informa que estão abertas as inscrições para mais uma grande competição do nosso município! 25, 26 e 27 de setembro
INSCRIÇÕES GRATUITAS
CATEGORIA FEMININA
1º lugar: R$ 1.200,00
2º lugar: R$ 800,00
3º lugar: R$ 500,00
4º lugar: R$ 400,00
CATEGORIA MASCULINA
1º lugar: R$ 1.200,00
🥈 2º lugar: R$ 800,00
🥉 3º lugar: R$ 500,00
🏅 4º lugar: R$ 400,00
Inscrições: Diretoria de Esportes – Estádio Gentil Valério de Lima
De 02 a 24 de setembro
Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30
CONGRESSO TÉCNICO
24 de setembro
19h
Estádio Gentil Valério de Lima
Campeonato Municipal exclusivo para residentes do município de Ariquemes. Monte sua dupla e garanta sua participação.
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