Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para Ariquemes Open 2026
Por SEMTEC
Publicada em 11/09/2026 às 09h40
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A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTEC – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, informa que estão abertas as inscrições para mais uma grande competição do nosso município! 25, 26 e 27 de setembro

INSCRIÇÕES GRATUITAS

CATEGORIA FEMININA

 1º lugar: R$ 1.200,00
2º lugar: R$ 800,00

 3º lugar: R$ 500,00
4º lugar: R$ 400,00

CATEGORIA MASCULINA

1º lugar: R$ 1.200,00
🥈 2º lugar: R$ 800,00
🥉 3º lugar: R$ 500,00
🏅 4º lugar: R$ 400,00

Inscrições: Diretoria de Esportes – Estádio Gentil Valério de Lima

De 02 a 24 de setembro

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

CONGRESSO TÉCNICO

24 de setembro

 19h

 Estádio Gentil Valério de Lima

Campeonato Municipal exclusivo para residentes do município de Ariquemes. Monte sua dupla e garanta sua participação.

Esportes VÔLEI DE PRAIA
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