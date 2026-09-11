Ao lado de Expedito Netto, Lula pede voto e diz que Rondônia pode receber ainda mais investimentos

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 10h40

Ao lado de Expedito Netto, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Luís Inácio Lula da Silva pede que os eleitores de Rondônia votem no candidato dele para governar Rondônia, que é o Netto. Lula declarou ter muito orgulho das realizações que fez em seu mandato e que sendo reeleito fará muito mais. Ao agradecer o apoio Netto declarou que todas grandes obras realizadas em Rondônia nas últimas décadas foram em mandatos do presidente Lula. Vídeo no link: https://www.instagram.com/ reel/Dc6-f78RWLq/?stkn= MXhsazN0aHU5c2VhZQ==

Expedito desde a pré-campanha assumiu abertamente a defesa do legado de Lula em Rondônia, citando inúmeras obras e realizações, como a entrega de 592 unidades habitacionais dos residenciais Porto Madero II e Porto Madero V em Porto Velho, no último dia 17 de abril, pelo Minha Casa Minha Vida, inclusive Netto esteve presente na solenidade e criticou autoridades municipais que não dizem ao povo que os recursos são da gestão do presidente Lula.

Uma das obras mais recentes que estão sendo realizadas em Rondônia pelo governo federal, que Expedito destaca em seus discursos de campanha, está o Expresso Porto, antigo projeto do Anel Viário, cuja ordem de serviço foi assinada no último dia 5 de maio. “Este projeto irá beneficiar enormemente toda Capital, ao retirar o intenso trafego de carretas que passam pela Jorge Teixeira, Avenida dos Imigrantes e Estrada Penal, melhorando o trânsito e reduzindo o número de acidentes.

Rondônia – mesmo com toda a bancada federal de senadores e deputados, com exceção do senador Confúcio, fazendo uma ferrenha oposição extremista, assim como o governador Marcos Rocha, todos eles que não participaram da solenidade realizada na Capital, com a presença do presidente da Bolívia, para assinatura do projeto da Ponte Binacional –, tem recebido inúmeras obras e investimentos.

“Ora, se com toda essa oposição irresponsável e inconsequente o presidente Lula investiu em todas estas obras e muitas outras, além de ter enviado muitos recursos, imaginem com Rondônia tendo um governador com acesso direto ao Palácio do Planalto e aos Ministérios?” Indaga Expedito em seus discursos. Netto tem deixado claro que independente de quem assumir a presidência ele irá buscar parcerias com o presidente eleito e fará convites para que ele venha visitar Rondônia, onde será muito bem recebido, que é a postura correta de um governador responsável.