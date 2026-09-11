Justiça Eleitoral manda ex-prefeita apagar postagem falsa contra Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 09h35

A justiça eleitoral acatou o pedido de tutela de urgência e determinou que a ex-prefeita e ex-vice-prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, remova, em até 24 horas, material publicado em sua página pessoal no Facebook, com informação falsa, atentando contra a honra da candidata ao Senado, Sílvia Cristina.

O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Audarzean Santana da Silva determinou a remoção do conteúdo ofensivo e de desinformação, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, limitada ao patamar de R$ 50 mil, em caso de descumprimento.

O magistrado determinou ainda que Lisete Math se abstenha de republicar, reexibir ou divulgar, por qualquer meio, formato ou plataforma de rede social, a peça gráfica de desinformação que fora objeto da ação. Também foi determinado que a empresa Meta seja notificada para indispor o conteúdo impugnado, do perfil de Lisete Math.