Houthis chegam a cidade e a ilha estratégicas no Iêmen e ficam próximos de controlar acesso ao Mar Vermelho, diz agência

Por G1

Publicada em 11/09/2026 às 10h13

O grupo terrorista Houthi chegou nesta sexta-feira (11) à cidade portuária de Dhubab e à ilha de Perim, ambas no sudoeste do Iêmen e na região do Estreito de Bab el-Mandeb, e ficou mais próximo de controlar o acesso ao Mar Vermelho, segundo a agência de notícias Reuters.

A chegada dos Houthis a Dhubab e a Perim foi confirmada por fontes do governo iemenita.

A movimentação marcou o avanço mais significativo do grupo terrorista iemenita até o momento rumo ao Estreito de Bab el-Mandeb, segundo a agência de notícias. Controlar Dhubab e Perim é vital para controlar o a via marítima, que é uma das mais importantes do mundo por ligar o Mar Vermelho ao Hemisfério Oriental, de acordo com as fontes do governo do Iêmen.

Na quinta-feira, os Houthis, financiados pelo Irã, tomaram Moca e desde então rumaram ao sul, onde estão a outra cidade portuária e a ilha envolvidas nos avanços desta sexta.

Ainda não estava claro, até a última atualização desta reportagem, se o grupo terrorista iemenita havia tomado o controle das duas localidades.

No entanto, o governo do Iêmen afirmou à Reuters que suas forças bateram em retirada de Perim.

O mesmo não foi reportado para Dhubab, local para onde as tropas governamentais haviam fugido após a tomada de Moca.

Atualmente, os Houthis travam uma guerra civil contra as forças governamentais do Iêmen, e esse conflito reaqueceu nos últimos meses por conta da guerra do Oriente Médio, que apesar de ser entre EUA, Irã e Israel incitou outros focos de combates pela região. Ao menos 46 mil pessoas fugiram no Iêmen em meio à escalada dos combates no país, segundo a ONU.

O Irã vem ameaçando ao longo do conflito fechar o Estreito de Bab el-Mandeb —após ter limitado a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz—, e o faria por meio dos Houthis. Apesar dos avanços, o grupo terrorista iemenita disse nesta sexta que o tráfego comercial pela via marítima permanecia seguro e ininterrupto.

“A liberdade de navegação e o comércio internacional no Mar Vermelho e em Bab al-Mandab estão seguros e sob controle. (...) Não há motivo para preocupação internacional, pois eles não enfrentam nenhum perigo vindo do lado iemenita”, disse Hazem al-Assad, membro do bureau político Houthi.

Os Houthis também travam desde julho confrontos com a Arábia Saudita e realizam um bloqueio marítimo contra o país a pedido do Irã. O governo saudita lançou nesta sexta uma salva de bombardeios contra o aeroporto de Moca, segundo os terroristas iemenitas.