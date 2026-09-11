Roberta Miranda chora ao contar que foi separada da mãe biológica

Roberta Miranda, 69 anos, contou que descobriu recentemente não ser filha biológica da mulher que a criou durante toda a sua vida. Abalada, a cantora sertaneja explicou que foi levada de uma maternidade pelo irmão e pelo pai, enrolada apenas em um jornal, e que isso só chegou ao seu conhecimento alguns anos atrás.
Em conversa com o Provoca, da TV Cultura, a artista disse que a descoberta aconteceu, de fato, pouco antes de sua mãe de criação morrer. "Não faz muitos anos. O irmão que jogou na minha cara. Ele disse: 'Imagina, minha mãe não é sua mãe, sua mãe era uma prostituta'. Aí eu fiquei louca", contou.
Ainda ao longo do bate-papo, ela revelou que levou o assunto para a terapia antes de se aprofundar na descoberta.
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