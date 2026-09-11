Luana Piovani denuncia apresentadora de TV:

Por IG

Publicada em 11/09/2026 às 10h55

Luana Piovani, 50 anos, voltou a usar sua conta pessoal do Instagram na manhã desta sexta-feira (11) para se posicionar. A atriz fez duras críticas à apresentadora do 'Dois às 10', da TVI, de Portugal, Cristina Ferreira, 49, após a comunicadora tecer comentários que foram considerados impróprios pelos telespectadores.

Inconformada com a situação, a veterana da televisão fez questão de falar sobre o assunto nas redes sociais. "Acorda TVI, como vocês acham que ficariam ilesos tendo uma sócia preconceituosa, uma diretora artística conservadora? A @dailycristina é um equívoco nacional!", afirmou a famosa ao republicar um vídeo da influenciadora e DJ Kiko, que também criticava as falas da portuguesa.

Além disso, algum tempo depois, a loira ainda compartilhou um post do Jornal Expresso falando sobre o assunto: "Declarações de Cristina Ferreira sobre violação de menor não cumpriram ética de antena: ERC fiz que relativiza e justifca os agressores", diz a imagem da publicação.

Ainda na legenda, o veículo disse que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) concluiu que a TVI se afastou da responsabilidade social exigida à televisão ao emitir comentários que atenuavam a gravidade de uma alegada violação e colocavam em causa o não consentimento da vítima.

Como vocês toleram, essa moça sendo sócia e apresentadora de um dos maiores canais do país? O país calado!Luana Piovani.

O que gerou a polêmica?

A apresentadora e diretora da TVI, Cristina Ferreira, enfrentou fortes críticas nas redes sociais após algumas declarações feitas durante o programa da manhã 'Dois às 10'. Durante a análise de um caso judicial que envolvia a acusação de estupro de uma jovem por quatro rapazes, a comunicadora fez perguntas para a psicóloga, que estava no estúdio, questionando a percepção da vítima e a reação dos acusados perante a situação.

Entretanto, o tom da abordagem deixou os espectadores desconfortáveis, já que grande parte interpretou que a pergunta colocava em dúvida o consentimento da vítima ou transferia a responsabilidade para ela.

Em pouco tempo, as falas da apresentadora viralizaram e o caso gerou indignação pública. Assim, inúmeras figuras públicas de Portugal comentaram sobre o assunto, o que fez com que milhares de queixas formais fossem apresentadas à ERC.

Cristina recusou um pedido formal de desculpas, mas afirmou que a intenção da pergunta era tentar compreender o comportamento psicológico dos agressores e não justificar atos. Além disso, ela também disse que "não é não" e atribuiu as reações adversas a "exercícios de puro ódio" e má interpretação.

Já a TVI emitiu posicionamentos defendendo a comunicadora, alegando que suas palavras foram descontextualizadas e até mesmo manipuladas.