Clínica de Bem-Estar Animal esclarece serviços e reforça importância da adoção responsável

Por Sema

Publicada em 11/09/2026 às 11h47

A Clínica de Bem-Estar Animal, vinculada à Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), vem a público esclarecer informações divulgadas anteriormente e reforçar seu compromisso com o bem-estar animal em Porto Velho.

Esclarecimento importante: A clínica não recebe animais para acolhimento ou abrigo. O espaço atua exclusivamente na prestação de serviços veterinários gratuitos e no incentivo à adoção responsável, não funcionando como abrigo ou local de entrega de animais.

A clínica tem como missão promover a saúde e o bem-estar dos animais vítimas de maus-tratos e errantes, oferecendo atendimento veterinário e castração, voltado principalmente para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), protetores independentes e animais em situação de rua.

Adoção responsável

A Clínica de Bem-Estar Animal reforça a importância da adoção responsável como forma de combater o abandono e garantir que cães e gatos encontrem lares definitivos e amorosos. Adotar um animal significa assumir um compromisso de longo prazo, oferecendo cuidado, atenção, alimentação adequada, vacinação em dia e acompanhamento veterinário regular.

Para adotar, o interessado deve comparecer à clínica com documento oficial com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para oferecer uma vida digna ao animal.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, destaca: "Mais do que oferecer comida e abrigo, adotar um animal significa assumir o compromisso de dar carinho, atenção e amor incondicional. O tutor precisa estar preparado para essa jornada, que é recompensadora, mas exige dedicação diária."

“Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade. Estamos trabalhando para fortalecer as políticas de proteção animal, ampliar o acesso aos serviços veterinários e conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável. Cada animal merece um lar seguro, carinho e respeito, e essa transformação depende do compromisso de todos”, destaca o prefeito Léo Moraes.

A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na Avenida Mamoré, n° 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a proteção animal e convida a população a abraçar a causa da adoção responsável, contribuindo para uma cidade mais humana e solidária com os animais.