Prefeitura resgata os trilhos de Santo Antônio e Casarão dos Ingleses

Por Letícia Regis

Publicada em 11/09/2026 às 11h50

Casarão dos ingleses é conhecido até os dias atuais, por garantir noites de muita música, dança e diversão, atravessando diferentes momentos da cidade

O casarão dos ingleses, iniciado no ciclo da borracha e construído no início do século XX, é outro ponto conhecido até os dias atuais, por garantir noites de muita música, dança e diversão, atravessando diferentes momentos da cidade.

Ambos, fazem parte de uma história que ficou guardada por vários anos, encoberta pelo mato e corroída pelo tempo, mas isso muda agora.

A prefeitura de Porto Velho, já deu início aos trabalhos de limpeza e recuperação dos trilhos que percorrem um caminho desde a igreja de Santo Antônio até o Casarão dos Ingleses, que também está sendo totalmente reformado.

As novidades não param por aí. Os dois pontos serão parte de uma grande atração previstas para acontecer ainda no aniversário da cidade, proporcionando à população uma viagem no tempo que promoverá lazer, turismo e um marco na comemoração.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a parceria que está contribuindo para que toda reforma seja entregue no período estimado.

“Resgatar esses locais que são tão importantes na história da capital me deixa muito feliz. Por isso estamos contando com todo apoio das nossas equipes, da SPU e com a parceria com Santo Antônio para entregar a melhor atração possível para os nossos munícipes”

Segundo o secretário de Turismo, esporte e lazer, Aleks Palitot, essa é uma forma de valorizar aqueles que viveram no passado e com dedicação criaram a história antes mesmo de saber que ela existiria.

“Precisamos nos lembrar do passado para poder apreciar o presente. Hoje vemos o quanto resgatar esses locais são tão necessários, ainda mais em uma data comemorativa da cidade. Isso representa muito e valoriza os nossos destemidos pioneiros”.

As novidades estão chegando junto com as outras atrações que marcarão as festividades da capital. Como o bolo de 112 metros, a corrida da cidade ao pôr do sol, além de apresentações culturais locais e nacionais.

Mais detalhes e informações sobre as festividades estarão disponíveis nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.