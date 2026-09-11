Produção rural ganha visibilidade e fortalece a economia de Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 11/09/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), está mudando a forma de fazer gestão rural em Porto Velho. A secretaria amplia os atendimentos, inova nas ações e passa a ocupar novos espaços para aproximar quem produz de quem consome.

A transformação ganhou força com a 2ª edição da Agrotec, que colocou a agricultura familiar, as agroindústrias, o empreendedorismo e as cadeias produtivas no centro das atenções. A inovação também ganha espaço no Festival das Nações 2026, que segue até 13 de setembro, no Shopping da Capital.

A Semagric conecta oito produtores e empreendedores rurais diretamente ao público, criando novas oportunidades para divulgar e comercializar seus produtos. Peixes ornamentais e produtos do manejo sustentável do jacaré do Lago do Cuniã completam a mostra, que se transforma em uma verdadeira vitrine da força, da diversidade e do potencial da produção de Porto Velho.

A nova estratégia também se traduz em ações como Porteira Adentro, Transporte da Produção Rural, assistência técnica, emissão de CAFs, certificação de novas agroindústrias pelo SIM e o avanço dos estudos para a Indicação Geográfica do Jacaré-Cuniã.

Para o secretário Douglas Bener, a mudança é ampliar horizontes.

“A Semagric precisa estar perto do produtor e também ajudar a levar sua produção para o mercado.”

E os resultados aparecem na ponta. A produtora de queijos artesanais Daniele Klein sentiu de perto o impacto dessa aproximação.

“A Agrotec ajudou a aumentar as vendas e deixou nossa marca mais conhecida.”

Para a empreendedora Pamela Silva, que aposta na pipoca gourmet, abrir espaço para pequenos negócios faz toda a diferença.

“A Semagric nos deu oportunidade para mostrar o produto e conquistar o mercado local.”

Enquanto cria novas vitrines para os produtores rurais, a secretaria mantém e amplia o atendimento direto no campo. O Porteira Adentro leva mecanização para dentro das propriedades, o Transporte da Produção Rural ajuda a tirar alimentos da propriedade e colocá-los no mercado, e o SIM fortalece as agroindústrias, criando condições para que produtos artesanais e familiares alcancem novos consumidores. Já o trabalho pela IG do Jacaré da reserva extrativista do lago do Cuniã, aponta para um passo ainda maior, transformar um produto genuinamente amazônico em identidade, valor e oportunidade para a produção sustentável.

Para o prefeito Léo Moraes, essa aproximação representa desenvolvimento para todo o município.

“Porto Velho tem uma produção forte e diversificada. Precisamos criar condições para o produtor produzir, vender e melhorar sua renda.

A nova fase da Semagric mostra uma secretaria que sai do modelo tradicional, amplia sua presença e cria novas conexões. É o campo chegando à cidade, o produtor ganhando visibilidade e a produção local conquistando espaço. Mais do que prestar serviços, a gestão busca abrir caminhos, gerar oportunidades e transformar a agricultura familiar em protagonista do desenvolvimento de Porto Velho.