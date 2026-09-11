Prefeitura realiza nova edição do projeto Cidadania em Movimento na Zona Sul; ação integra a programação do aniversário de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 11/09/2026 às 10h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, desta vez na Zona Sul da capital. A ação acontecerá na Praça do Abobrão, localizada na rua Murici, nº 1.008, bairro Cohab Floresta, das 17h às 20h, e integra a programação alusiva ao aniversário de Porto Velho.

A programação reúne órgãos municipais e instituições parceiras do projeto Cidadania em Movimento, com o objetivo de aproximar os serviços dos moradores do bairro Cohab Floresta e comunidades próximas. A concentração dos atendimentos em um único local também contribui para reduzir dificuldades de deslocamento e ampliar o acesso da população a serviços que normalmente são ofertados em diferentes pontos da cidade.

Durante a ação, a população terá acesso a serviços e orientações oferecidos pela Semias. A equipe prestará informações sobre o Cadastro Único ( o sistema estará fora do ar), além da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (Carteira PCD), Carteira do Autista, Carteira da Pessoa Idosa e ID Jovem. Também será possível solicitar a segunda via do CPF.

Serviços de trânsito

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) também participará da ação com atividades de educação para o trânsito, emissão do Com Card e da Credencial de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A programação contará ainda com serviços oferecidos à comunidade, como exame de vista, corte de cabelo feminino e masculino e design de sobrancelhas.

O projeto Cidadania em Movimento tem como proposta aproximar os serviços públicos da população, levando atendimento e informações diretamente aos bairros e facilitando o acesso dos moradores às políticas públicas e aos serviços de cidadania.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que levar os serviços para os bairros é uma forma de aproximar a Prefeitura das comunidades e integrar as ações às comemorações do aniversário da capital.

“O Cidadania em Movimento é uma oportunidade de levar os serviços públicos para mais perto da população. Neste momento especial de celebração do aniversário de Porto Velho, queremos estar junto das comunidades, oferecendo atendimento, orientação e cidadania aos moradores.”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que a programação de aniversário também deve valorizar a população e aproximar o poder público dos cidadãos.

“Porto Velho comemora mais um aniversário e quem merece ser celebrado é o seu povo. Levar o Cidadania em Movimento para os bairros é uma maneira de comemorar essa data junto às comunidades, oferecendo serviços e mostrando que a Prefeitura está presente onde a população está.”

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho e da Semias com a descentralização dos serviços e a promoção da cidadania, especialmente em ações realizadas nos territórios onde as famílias vivem.