Fiuk anuncia fim da carreira musical; relembre a trajetória e sucessos do cantor

Por R7

Publicada em 11/09/2026 às 10h44

Fiuk voltou a ter o nome ligado a polêmicas após anunciar que fará uma pausa por tempo indeterminado na carreira musical. O artista publicou um vídeo nesta quarta-feira (9) afirmando que decidiu cancelar os shows que estavam marcados. Ele manteve apenas uma apresentação, que acontecerá no dia 18 de setembro, em Campinas, no interior de São Paulo.

“Quero fazer esse último show do jeito que ele merece. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês, cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo com vocês, que estavam sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas”, disse.

Carreira musical

Fiuk estreou na música no início dos anos 2000, como vocalista da banda Hori, na época composta por Cleitão, Xande Bispo e Lekão, mas que também já contou com Max Klein, Renan Augusto e Fê Campos.

O grupo lançou seu primeiro EP independente, o Mentes Inquietas, em 2007. Já o primeiro álbum, o homônimo Hori, veio em 2009, ano em que eles ganharam projeção entre os jovens graças aos trabalhos de Fiuk como ator.

A banda acabou em 2011, quando o filho de Fábio Jr. decidiu se dedicar à atuação e à carreira solo. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro álbum sozinho, o Sou Eu. Dois anos depois, anunciou o Vira-Lata. Já em 2026, decidiu retomar os lançamentos musicais com o EP M, Vol. 2.