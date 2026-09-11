Internado em SP, Ronaldo Caiado recebe diagnóstico de pneumonia

O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, recebeu diagnóstico de pneumonia, após tomografia de tórax feita na noite dessa quinta-feira (10).
Depois dos exames, a equipe constatou infecção nos pulmões.
Ele foi internado ontem no hospital Vila Nova Star, de São Paulo, devido a uma faringite aguda.
O tratamento foi ajustado, segundo informações da unidade de saúde.
O candidato apresenta quadro estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução.
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