Atos em Nova York e no Pentágono marcam os 25 anos do 11 de Setembro

Por G1

Publicada em 11/09/2026 às 10h07

Atos em Nova York, no Pentágono e em outras cidades pelos Estados Unidos marcaram nesta sexta-feira (11) os 25 anos do atentado de 11 de Setembro, que destruiu as Torres Gêmeas e deixaram quase três mil mortos.

Uma homenagem em Nova York no Memorial do 11 de Setembro, onde as Torres Gêmeas ficavam, foi marcada por momentos de silêncio e familiares das vítimas lendo em voz alta os nomes dos 2.977 mortos no atentado. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e todos os ex-presidentes vivos, como Joe Biden, George Bush, Barack Obama e Bill Clinton compareceram ao ato.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também esteve presente na homenagem, apesar de ter enfrentado resistência da população para participar por conta dele ser muçulmano e porque um de seus conselheiros foi advogado de um membro da Al-Qaeda —grupo terrorista que protagonizou o atentado.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, participaram de uma homenagem no Pentágono, em Washington D.C. Trump deve fazer um discurso sobre o 11 de Setembro nas próximas horas.

Hegseth elogiou as equipes de emergência e a população, "heróis que encararam a morte de frente". "O 11 de Setembro foi um dos dias mais sombrios na história dos EUA, mas o mal não conseguiu prevalecer. 25 anos depois, os EUA continuam fortes e orgulhosos como nunca", afirmou.