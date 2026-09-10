FFER abre credenciamento de imprensa para jogos do Rondoniense Feminino Sub-17

Por FFER

Publicada em 10/09/2026 às 14h10

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia abriu o credenciamento de imprensa para o profissionais interessados em atuar nos jogos do Rondoniense Feminino Sub-17, a competição começa no próximo sábado com dois jogos no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

A primeira partida será as 9h da manhã entre a equipe do Tênis Clube e União Cacoalense e a tarde às 16h entram em campo as meninas do Gazin Porto Velho e União Bandeirantes.

Os profissionais de imprensa interessados em atuar nos jogos devem fazer o credenciamento para a partida desejada e ter acesso ao local de jogo. O credenciamento de imprensa poderá ser realizado até às 12h da próxima sexta feira no site oficial da FFER na aba imprensa.

Os profissionais de imprensa deve chegar ao local dos jogos com pelo menos 30 minutos de antecedência do início da partida.