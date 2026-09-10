Em Alvorada do Oeste, Laerte Gomes reúne lideranças e reforça compromisso com o município

Por Juliana Martins

Publicada em 10/09/2026 às 13h40

Na noite desta quarta-feira (9), Alvorada do Oeste voltou a demonstrar a forte ligação construída ao longo dos anos com o candidato a deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123. Em uma grande reunião de campanha realizada no bairro CTG, o candidato à reeleição reuniu lideranças, parceiros, amigos, familiares e apoiadores para apresentar resultados de seu trabalho e renovar o compromisso de continuar representando o município e Rondônia na Assembleia Legislativa.

Para Laerte, falar de futuro em Alvorada do Oeste significa também olhar para a própria história. Foi no município que sua trajetória pública começou a ser construída, inicialmente junto ao setor produtivo, quando presidiu a Associação Agropecuária de Alvorada do Oeste (Aapeal). Mais tarde, foi eleito prefeito e reeleito para um segundo mandato, antes de chegar à Assembleia Legislativa, onde atualmente busca a confiança dos rondonienses para seguir para o quarto mandato consecutivo.

Entre os presentes na grande reunião estavam o vice-prefeito Geovani Tomiazzi Soares; o presidente da Câmara Municipal de Urupá, Jarbas; os vereadores de Alvorada do Oeste Neguinho do Tancredópolis, Biriba da 44, Mailson Oliveira e Geraldo da Vitória; e o vereador de Presidente Médici Chico Moura.

Também participaram os ex-prefeitos de Presidente Médici Gilson Borges, Zé Ribeiro e Edilson Alencar; o secretário municipal de Agricultura de Alvorada do Oeste, Rodrigo Bonfante (Poliko); o presidente da Aapeal, Rodrigo Cardodo; as ex-vereadoras Nelci Verdan, de Alvorada do Oeste, e Todinha, de Presidente Médici; além da liderança Gilmar da Farmácia e de tantos outros amigos e parceiros da caminhada de Laerte.

Durante a reunião, Laerte apresentou um balanço das ações realizadas ao longo de seus mandatos e destacou investimentos que contemplam tanto Alvorada do Oeste quanto diversos outros municípios rondonienses.

O deputado falou sobre sua atuação em áreas como saúde, infraestrutura, agricultura familiar, associativismo rural, setor produtivo, esporte, cultura e projetos sociais, além do apoio destinado às APAEs e a entidades que desenvolvem trabalhos importantes junto às famílias.

Na saúde, Laerte relembrou avanços como a implantação de UTIs neonatais no interior, a viabilização de cirurgias de alta complexidade e os investimentos destinados ao Hospital de Amor, incluindo recursos que chegam a R$ 26 milhões para modernização tecnológica e para a estrutura voltada à realização de cirurgias robóticas.

O fortalecimento do setor produtivo também ganhou destaque. Uma bandeira que acompanha Laerte desde os tempos em que presidia a Aapeal, o apoio ao homem e à mulher do campo permanece entre as prioridades de seu mandato.

Por meio das associações rurais, o parlamentar tem trabalhado para viabilizar implementos e equipamentos agrícolas, contribuindo para melhorar as condições de produção, fortalecer a agricultura familiar e desenvolver o associativismo rural. Para Laerte, investir no campo é fortalecer uma cadeia que gera produção, renda, empregos e movimenta a economia dos municípios.

“Alvorada faz parte da minha história”

Ao final do encontro, Laerte agradeceu o carinho recebido e a presença de cada pessoa que deixou sua casa para participar da reunião. Para o deputado, retornar a Alvorada do Oeste é sempre especial justamente porque o município guarda uma parte fundamental de sua história pessoal e política.

“Alvorada faz parte da minha vida e da minha história. Foi aqui que tudo começou e é uma alegria encontrar tantos amigos que caminham conosco há tantos anos. Minha gratidão a cada liderança, a cada parceiro e a cada pessoa que veio nos prestigiar. Espero continuar contando com a confiança de vocês para seguirmos juntos, trabalhando e levando ainda mais desenvolvimento para Alvorada e para todos os municípios de Rondônia”, destacou Laerte Gomes.

A reunião no bairro CTG marcou mais um importante momento da campanha de Laerte Gomes, 55.123, reunindo antigos companheiros de caminhada e novas manifestações de apoio em um município que ocupa lugar especial em sua trajetória.

De Alvorada do Oeste para Rondônia, Laerte segue em frente com a experiência de quem conhece os municípios, a força de quem acredita no trabalho e o compromisso de continuar fazendo chegar resultados a quem mais precisa.