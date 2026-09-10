PM encontra suspeito com objetos de vítimas e cocaína após roubo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/09/2026 às 13h50

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi localizado pela Polícia Militar na Rua Londres, bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho, com pertences de vítimas de um roubo e duas grandes porções de cocaína. Duas mulheres que estavam no mesmo imóvel também foram conduzidas ao Departamento de Flagrantes.

Segundo informações da ocorrência, o endereço foi identificado durante as buscas realizadas após um roubo ocorrido na Rua Tijuca, no bairro Socialista. Uma família foi vítima da ação criminosa.

O comandante do batalhão informou que imagens registradas por câmeras de segurança permitiram a identificação de um dos suspeitos. A partir das gravações, os policiais avançaram nas diligências até chegarem ao imóvel no Novo Horizonte.

No local, além dos objetos pertencentes às vítimas, foram apreendidas duas grandes porções de cocaína. Todo o material recolhido foi posteriormente entregue à autoridade policial para os procedimentos relacionados ao caso.

Durante entrevista, o comandante afirmou que havia ainda a intenção de promover uma festa para celebrar o roubo. “Eles estavam pretendendo realizar, na data de hoje, uma festa em comemoração ao roubo”, declarou.

Ainda conforme o oficial, o homem encontrado no imóvel havia deixado o sistema prisional havia cerca de dois meses. Ele também é apontado como suspeito de participação em outros roubos registrados em Porto Velho.

O comandante relatou ainda que o grupo investigado utilizaria violência durante as invasões. Segundo ele, as vítimas seriam agredidas durante as ações. “Essa quadrilha age com extrema violência”, afirmou.

As duas mulheres encontradas no endereço foram encaminhadas à delegacia juntamente com o homem. As informações divulgadas não detalham qual teria sido a eventual participação delas no roubo.

Os objetos recuperados, a cocaína e os demais materiais apreendidos ficaram sob responsabilidade da autoridade policial, que dará prosseguimento à apuração.