Colisão frontal entre motocicletas deixa três feridos na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/09/2026 às 09h30

Uma batida entre duas motos Honda Biz na noite desta quarta-feira (09), deixou três pessoas feridas na Avenida Amazonas, bairro Socialista em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, uma mulher que estava sozinha em uma das motos, seguia sentido centro, quando fez conversão para entrar em um condomínio e acabou batendo de frente com o outro veículo ocupado por um casal que trafegava no lado oposto.

Com a batida, a mulher que estava só, sofreu uma lesão grave no pé, já o casal apenas escoriações leves. O Corpo de Bombeiros prestou socorro às três vítimas.