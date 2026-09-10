Houthis tomam cidade portuária no Iêmen próxima ao Estreito de Bab el-Mandeb

Por G1

Publicada em 10/09/2026 às 10h24

O grupo terrorista Houthi tomou controle nesta quinta-feira (10) de Moca, cidade portuária no sudoeste do Iêmen, segundo o governo iemenita.

A tomada da cidade foi confirmada por autoridades diplomáticas e militares do governo do Iêmen às agências de notícias internacionais Reuters e AFP. As forças governamentais teriam recuado para a cidade de Dhubab, mais ao sul, segundo fontes.

Moca tem saída para o Mar Vermelho e fica próxima ao Estreito de Bab el-Mandeb, e já foi a cidade portuária mais importante do Iêmen antes de ser superada por Aden e Al-Hudaydah. Essa última também sob o controle dos Houthis, assim como a capital Sanaa.

A tomada de Moca representa um avanço dos Houthis rumo a Bab el-Mandeb, um dos estreitos marítimos mais importantes do mundo e que o Irã —principal financiador do grupo iemenita— ameaça fechar em meio à guerra que o país trava contra os Estados Unidos.

Atualmente, os Houthis travam uma guerra civil contra as forças governamentais do Iêmen, e esse conflito reaqueceu por conta da guerra do Oriente Médio, que apesar de ser entre EUA, Irã e Israel incitou outros focos de combates pela região. O grupo terrorista iemenita também trava confrontos com a Arábia Saudita desde julho a pedido do Irã.