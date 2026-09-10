Mais de 36 mil fraldas são doadas para reforçar atendimento a famílias em vulnerabilidade

Por Adaides Batista

Publicada em 10/09/2026 às 11h07

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho recebeu do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), a doação de 696 pacotes de fraldas totalizando 36.038 unidades de fraldas geriátricas e infantis, para destinar às famílias em vulnerabilidade. A iniciativa foi formalizada na quarta-feira (9), pela manhã, na sede do TJ/RO, em termo assinado pelo presidente da Corte, desembargador Alexandre Miguel e pelo secretário municipal, Paulo Afonso.

A doação é fruto das inscrições da 3ª Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário, evento que mobilizou servidores, magistrados e a comunidade em prol da solidariedade. Os participantes contribuíram com pacotes de fraldas no ato da inscrição, transformando o esporte em uma ação concreta de apoio social.

De acordo com o termo, os itens serão destinados às entidades cadastradas na Semias que atuam diretamente no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. A medida busca atender tanto crianças quanto idosos que necessitam do material, reforçando o compromisso do Judiciário com a responsabilidade social.

A Semias, por sua vez, se comprometeu a apresentar relatório documentando a distribuição das fraldas, garantindo transparência e controle sobre o destino dos donativos.

“Quando instituições públicas se unem para transformar solidariedade em ações concretas, quem ganha é a população que mais precisa. Essa doação representa cuidado, dignidade e acolhimento para crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. Agradeço ao Tribunal de Justiça, aos servidores, magistrados e participantes da corrida por essa importante iniciativa, que fortalece a nossa rede de assistência social”, destacou o prefeito Léo Moraes.

“É um trabalho de política social do Tribunal de Justiça. Fizemos a 3ª Corrida do Poder Judiciário e, com a contribuição de nossos servidores e do público externo que participou, conseguimos, com essa arrecadação, adquirir mais de 36 mil fraldas geriátricas e infantis. Doamos para a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, para que faça bom uso, ajudando as pessoas carentes, vulneráveis e necessitadas. É papel do Poder Judiciário também contribuir com as políticas públicas e o fortalecimento da cidadania”, disse o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel.

“Essa doação de fraldas infantis e geriátricas vai fortalecer nosso atendimento, tanto nas casas de acolhimento como nas instituições parceiras que atendem crianças e idosos. Muito obrigado a todos os servidores do TJRO que participaram da 3ª Corrida do Judiciário e a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse momento, que proporcionou a aquisição dessas fraldas, que serão muito bem destinadas pelo município de Porto Velho àquelas pessoas que mais precisam. Então, em nome do prefeito Léo Moraes, obrigado, desembargador Alexandre Miguel. Muito obrigado ao Poder Judiciário do Estado de Rondônia”, disse o secretário da Semias, Paulo Afonso.

A iniciativa reforça a parceria entre as instituições públicas em favor da população, ampliando o apoio às entidades que integram a rede socioassistencial e contribuindo para garantir mais proteção e dignidade às pessoas que necessitam desse atendimento.