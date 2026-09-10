Luizinho Goebel fortalece campanha com visitas nas empresas e reuniões pela reeleição, em Vilhena

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 10/09/2026 às 11h35

Nesta quarta-feira (09), o deputado estadual Luizinho Goebel (PL), acompanhado do primeiro suplente ao senado Guilherme Teodoro (PL) do candidato ao senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL), vem intensificando sua caminhada pela reeleição com a presença de visitas nas empresas, caminhadas e reuniões, em Vilhena e no Cone Sul de Estado de Rondônia.

Luizinho Goebel aposta no diálogo com lideranças e população para ampliar apoio rumo à reeleição para a Assembleia Legislativa/ALERO. O parlamentar vem intensificando sua caminhada pela reeleição, com uma agenda marcada por visitas em e reuniões em Vilhena e nos municípios, reuniões com lideranças e contato direto com a população rondoniense.

O parlamentar tem reforçado a estratégia de manter proximidade com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e moradores, apresentando ações realizadas durante os cinco mandatos consecutivos de deputado estadual e defendendo a continuidade do trabalho no Estado de Rondônia.

Luizinho Goebel segue em campanha por Rondônia, levando sua mensagem de trabalho, parcerias e representações e destaca atuação em pautas ligadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura, agricultura, saúde e demandas dos municípios de Rondônia.