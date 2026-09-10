Wi-Fi gratuito transforma rotina de frequentadores do Skate Park

Por Jhon Silva

Publicada em 10/09/2026 às 11h54

Orestes Alves, morador do bairro Igarapé, vai praticamente todas as tardes ao Skate Park para caminhar. O que ele não sabia era que agora poderia aproveitar o espaço também conectado à internet.

“Eu não sabia do Wi-Fi. Venho fazer minha caminhada aqui todo dia e agora ficou ainda melhor. Às vezes a gente precisa olhar alguma coisa no celular e nem precisa esperar chegar em casa para conectar”, contou Orestes.

O Wi-Fi público e gratuito já foi implantado pela Prefeitura de Porto Velho no Skate Park. A estrutura possui 13 pontos de Wi-Fi, link de fibra óptica de 1 Gbps e cobertura nas áreas de convivência, circulação, prática esportiva e pista de caminhada. A velocidade para o usuário pode chegar a 20 Mbps. Cada ponto foi dimensionado para suportar pelo menos 80 usuários simultaneamente. A capacidade de referência do conjunto chega a 1.040 conexões simultâneas.

Para José Luiz, que vende água de coco no local, a novidade também ajuda no trabalho. “Facilitou o nosso serviço. Uso o Wi-Fi direto e também para trabalhar, inclusive com a máquina de cartão. Está de parabéns pela instalação”.

Já Renzo Fernando, trabalhador de serviços gerais, ressaltou o benefício para os jovens. “É uma ótima iniciativa. Os jovens que vêm praticar esporte têm essa facilidade para se comunicar e chamar outros amigos. Esporte é saúde”.

Enquanto o filho Davi Porto, de 10 anos, anda de skate, Naiara Porto, moradora do bairro Aponiã, também aproveita a conexão. “Enquanto ele se diverte, posso usar a internet para resolver alguma coisa pelo celular. É uma facilidade muito boa para as famílias”.

Segundo o superintendente municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa, Cezar Marini, a iniciativa amplia a inclusão digital. “A internet hoje é essencial para comunicação, trabalho e acesso aos serviços. Levar conectividade gratuita aos espaços públicos é aproximar a tecnologia da população.”

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o serviço valoriza ainda mais o espaço. “Além do esporte e lazer, o cidadão passa a contar com mais uma facilidade dentro do parque, tornando o ambiente ainda mais completo para as famílias.”

O prefeito Léo Moraes ressalta que a proposta é ampliar os serviços oferecidos diretamente à população. “Queremos uma Porto Velho mais conectada. O Wi-Fi gratuito é a inclusão, comodidade e tecnologia chegando onde as pessoas estão.”