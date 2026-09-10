Sport Club Genus perde por 7 a 3 e está eliminado da Copa do Brasil Sub-20

Time roraimense bateu o Sport Genus por 7 a 3 no estádio Canarinho em Boa Vista
O Sport Club Genus está eliminado da Copa do Brasil Sub-20. A equipe rondoniense foi derrotada pelo São Raimundo-RR por 7 a 3, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O time da casa começou a partida em ritmo intenso e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. José marcou aos 2 e aos 17 minutos, enquanto Neto balançou as redes aos 5. Já nos acréscimos da primeira etapa, Matheus marcou o quarto gol do São Raimundo.
Na segunda etapa, a equipe roraimense voltou a ampliar o placar. Eric marcou aos 3 minutos, Tizil aos 10 e Paraguay também deixou sua marca, aumentando a vantagem para 7 a 0. O Sport Genus ainda tentou reagir nos minutos finais. Daton marcou aos 18 minutos, Henrique “Sapeca” diminuiu aos 32 e Felipe Bispo marcou aos 41 minutos, mas a reação não foi suficiente para evitar a eliminação.
Com a vitória, o São Raimundo-RR avançou para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Nacional-AM e União Cacoalense-RO que jogam nesta quinta feira às 20h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
Foto e fonte: imediato.ncnews.com.br
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