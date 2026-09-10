Escola de Vilhena vence Joer após 23 anos e vai disputar Brasileiro Escolar de futsal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/09/2026 às 09h50

Após 23 anos sem conquistar o título estadual do futsal juvenil masculino nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), Vilhena voltou ao topo da categoria em 2026. A Escola Estadual Maria Arlete ficou com o troféu na fase estadual realizada em Cacoal e assegurou também a classificação para o Campeonato Brasileiro Escolar, previsto para ocorrer em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A última conquista de Vilhena na categoria havia ocorrido em 2003. O período sem títulos estaduais foi encerrado com uma campanha de seis partidas e seis vitórias da equipe da Maria Arlete.

Os jogos de futsal foram realizados entre 2 e 6 de setembro, no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira, em Cacoal. Sob o comando dos professores Jean e Nill, o time vilhenense passou por toda a competição sem derrota.

Ao fim da disputa, a equipe contabilizou 36 gols marcados e 10 sofridos. Os resultados obtidos nas seis partidas levaram a escola ao título estadual e à vaga destinada ao representante de Rondônia no Brasileiro Escolar da modalidade.

A classificação nacional foi definida dentro de uma etapa estadual que reuniu 1.515 estudantes-atletas de diferentes regiões de Rondônia. Para chegar à competição em Cacoal, os participantes passaram anteriormente pelas etapas regionais e representaram as Superintendências Regionais de Educação do Estado.

A programação do Joer juvenil de 2026 envolveu 14 modalidades, distribuídas entre esportes coletivos e individuais. Além da definição dos campeões estaduais, os resultados serviram para indicar os estudantes responsáveis por representar Rondônia em competições nacionais do desporto escolar.

Com o encerramento da etapa estadual e a conquista do futsal juvenil masculino, a Escola Maria Arlete passa a se preparar para a participação no Brasileiro Escolar em Foz do Iguaçu, onde representará Vilhena e Rondônia na competição nacional.