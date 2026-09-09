Decisões na Libertadores e Sul-Americana; São Paulo perde; Tabelinha Rondoniense

Por João Rafael Costa

Publicada em 09/09/2026 às 09h45

Decisões na Libertadores e Sul-Americana. No Tabelinha: destaques do esporte em RO.

Vitória do Flu, tropeço do São Paulo e jogos de Palmeiras e Corinthians.

Libertadores - O Fluminense fez o dever de casa no Maracanã. Com brilho de Ganso, o Tricolor venceu o Platense por 2 a 0 no jogo de ida das quartas da Libertadores. Os gols saíram no primeiro tempo em contra-ataques mortais: Nonato abriu o placar e Hulk ampliou, após grande assistência do camisa 10, Ganso.

Na segunda etapa, o time de Marcão segurou a pressão argentina e garantiu o resultado. Agora, o Flu pode até perder por um gol de diferença na terça-feira (15), na Argentina, para avançar às semifinais.

Hoje

Quarta-feira de decisão na Libertadores! O Palmeiras recebe a LDU às 18h, no Nubank Parque, buscando virar a página, após perder a liderança do Brasileirão e construir uma boa vantagem para o jogo de volta em Quito.

Já às 20h30, o Corinthians visita o Estudiantes na Argentina para encerrar uma sequência de quatro derrotas e tentar levar um resultado favorável para a decisão na Neo Química Arena. Ambos os jogos de volta acontecem na quarta-feira (16).

Sula

A terça-feira de Sul-Americana teve sentimentos opostos para os brasileiros, Em Bogotá, o Vasco segurou o 0 a 0 contra o Santa Fe, com grande atuação do goleiro Léo Jardim, e decide a vaga na terça-feira (15) em São Januário.

Já o São Paulo caiu de rendimento na etapa final e perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors em La Bombonera, gol de Merentiel. O Tricolor precisa vencer no MorumBIS para reverter a desvantagem. Quem avançar faz o duelo da semifinal.

Tabelinha Rondoniense

Decisões na Copa Jaru de Futsal e preparativos do Rondoniense 2027.

Copa Jaru - A 7ª Copa Jaru de Futsal entra em fase decisiva. O Ginásio Sebastião Mesquita recebe rodadas intensas nesta quarta (9) e quinta-feira (10) com jogos do mata-mata e quartas de final reunindo equipes de Jaru, Ariquemes, Ji-Paraná e região.

A rodada vem no embalo das vitórias expressivas do República e do Ousadia, além da classificação do Bernabéu nos pênaltis. Promovido pela Semecelt, o torneio segue arrastando grande público e movimentando o esporte amador rondoniense.

Rondoniense 2027 - O Campeonato Rondoniense 2027 começa a tomar forma. Oito clubes profissionais estão aptos a disputarem a Série A, liderados pelo atual campeão Guaporé, além de Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Genus, Rolim de Moura, Vilhena, Barcelona e Rondoniense.

As equipes têm até 30 de setembro para confirmar presença, e o Congresso Técnico com a FFER será no dia 29 de outubro. Em jogo, além do título estadual, estão valiosas vagas para a Copa do Brasil, Copa Verde e Série D. O futebol rondoniense promete esquentar.