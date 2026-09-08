Inscrições para Campeonato Municipal de Beach Soccer seguem até 14 de setembro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/09/2026 às 14h49

ESPIGÃO DO OESTE (RO) — A Arena do Parque de Exposições receberá as partidas do Campeonato Municipal de Beach Soccer de Espigão do Oeste, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC) em conjunto com a Prefeitura. Os jogos serão realizados aos domingos, durante o período da manhã.

O campeonato será disputado nas categorias masculina e feminina. Para cada uma delas, foram disponibilizadas seis vagas, limitando a participação a seis equipes masculinas e seis femininas.

Os interessados em participar ganharam um período adicional para realizar a inscrição. O prazo, que foi prorrogado, permanecerá aberto até 14 de setembro.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura de Espigão do Oeste, no endereço www.espigaodooeste.ro.gov.br. O valor informado para a participação é gratuito, com taxa social de R$ 50 destinada ao Lar do Idoso.

A competição é promovida pela SEMELC e pela Prefeitura de Espigão do Oeste com foco na prática esportiva, na integração da comunidade e na movimentação do esporte no município.