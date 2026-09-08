Festival da Independência leva multidão para a praia de Porto Rolim

Por row news

Publicada em 08/09/2026 às 14h59

Em comemoração à Independência do Brasil, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste, através da SEMECTUR - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, realizou com grande sucesso o Festival da Independência.

Foram 3 dias de muita festa, esporte e música na Praia do Distrito de Porto Rolim, reunindo famílias, atletas e visitantes de toda a região.

A programação esportiva movimentou a areia com o Torneio de Futebol de Areia, Torneio de Futevôlei e Torneio de Vôlei de Praia, além do Concurso de Danças que animou o público.

No palco principal, a animação ficou por conta dos grandes shows musicais com Max Di Vieira, Thiago Vinícius e Alansinho dos Teclados, que garantiram a festa até tarde.

É importante ressaltar a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que garantiram a segurança de todo o evento sem nenhuma ocorrência registrada, proporcionando tranquilidade para todas as famílias.

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste parabeniza e agradece também as pousadas do Distrito de Porto Rolim, que em parceria com a Prefeitura garantiram o sucesso e o acolhimento de todos os visitantes.

O evento mais uma vez mostrou a força do turismo e do esporte em nosso município, proporcionando lazer, entretenimento e valorização da nossa Praia de Porto Rolim.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste, trabalhando pelo esporte, cultura, turismo e lazer para todos.