Trecho da Avenida Brasil no setor 5 é mais uma via contemplada com drenagem e asfalto novo

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 14h38

A Prefeitura de Jaru segue avançando com as obras de infraestrutura urbana em diversos bairros do município. No setor 05, a Avenida Brasil receberá pavimentação asfáltica no trecho que compreende entre a Rua Maranhão e o final da via.

Antes da aplicação da capa asfáltica, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, executam todas as etapas necessárias para garantir a qualidade e a durabilidade da obra.

No local, já foi concluído o serviço de drenagem de águas pluviais e, nesta etapa, as equipes trabalham na terraplanagem e na preparação do solo. Na sequência, serão executados os serviços de pavimentação asfáltica, construção de meio-fio e sarjeta.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, essa é mais uma obra executada com recursos, maquinários e equipe própria da Prefeitura de Jaru, o que garante mais eficiência e agilidade no serviço. “Quando construímos asfalto, não estamos falando apenas de melhorar as condições de tráfego de uma rua. Estamos promovendo também valorização dos imóveis, criando condições para novos investimentos, contribuindo para o desenvolvimento e, principalmente, levando mais qualidade de vida para as pessoas. É um trabalho planejado, feito com responsabilidade e com a nossa própria estrutura, para que Jaru continue avançando”, destacou o prefeito.