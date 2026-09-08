No Dia da Polícia Judicial, SINJUR promove palestra e reforça defesa pela implantação da estrutura no TJRO

Por SINJUR

Publicada em 08/09/2026 às 14h28

O SINJUR promoveu, na manhã desta terça-feira (8), uma palestra especial em alusão ao Dia da Polícia Judicial, celebrado em 8 de setembro, com base na Lei Estadual nº. 6.379/2026. O encontro ocorreu no auditório do sindicato, em Porto Velho, e contou com café da manhã e a participação de profissionais ligados à segurança institucional.

O palestrante convidado foi Gerner Matos, policial judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), membro da Associação Nacional dos Policiais Judiciais, instrutor de armamento e tiro e instrutor de segurança de autoridades, além de condecorado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Participaram da programação agentes de segurança do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), policiais judiciais do TRT e da Justiça Federal, promovendo uma troca de experiências sobre a atividade e os desafios enfrentados pelos profissionais.

SINJUR defende avanço no TJRO

Durante o evento, o SINJUR destacou a importância da discussão e voltou a defender avanços para a estruturação da Polícia Judicial no âmbito do TJRO.

Conforme debatido, o fortalecimento de um corpo próprio de segurança representa maior autonomia para o Poder Judiciário e valorização dos servidores que já desempenham atividades relacionadas à área.

“Passou da hora de avançarmos nessa discussão. Não podemos continuar dependendo praticamente de terceiros para garantir a segurança. Precisamos valorizar nossos próprios profissionais e construir uma estrutura preparada para assumir essa responsabilidade”, afirmou o Palestrante Gerner.

O palestrante explicou ainda que existem normativas nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que regulamentam e orientam a estruturação da Polícia Judicial nos tribunais. Para o SINJUR, o próximo passo depende do diálogo e da decisão administrativa do próprio TJRO.

“Depende muito da vontade do Tribunal de Justiça. Existem normativas nacionais e um movimento para que os tribunais tenham seus próprios corpos de segurança institucional. O SINJUR continuará trabalhando para que essa discussão avance também em Rondônia”, completou Rafael Campanha, diretor do SINJUR.