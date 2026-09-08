Sala de acolhimento à mulheres vítimas de violência é inaugurada em Cacoal

Por Eli Batista

Publicada em 08/09/2026 às 14h36

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cacoal conta a partir de agora com uma sala de acolhimento para mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, maus tratos e crimes sexuais. O atendimento, que antes era realizado junto ao público em geral, agora acontece em local privativo, que conta inclusive com espaço para o público infantil. O projeto foi idealizado pela vereadora Nice Condaque e contou com o apoio da Polícia Civil, do deputado estadual Cirone Deiró, da arquiteta Hiria Bianchini e de empresários locais.

A sala de acolhimento foi inaugurada na última sexta-feira (04.09). O coronel José Hélio Cysneiros Pachá, secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, o delegado Jeremias Mendes, diretor geral da Polícia Civil e o prefeito municipal Tony Pablo prestigiaram o evento. A inauguração contou também com a presença do delegado titular da 1ª DP, Edson Florencio de Souza, da delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e à Família (DEAM), Fabiana May Frandani, da delegada titular da Delegacia de Homicídios Erica Nathalia Demarchi, além de policiais civis, representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Ministério Público, Defensoria Pública, empresários parceiros e outras pessoas envolvidas com o projeto.

Nice Condaque explicou que, com a criação da nova sala, mesmo fora do expediente normal da DEAM, que é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, as vítimas poderão receber o acolhimento necessário, em espaço privativo. “É um projeto que nasceu do meu coração e que está se tornando realidade, graças a nossa parceria com a Polícia Civil, com o deputado Cirone e com várias outras pessoas que se uniram a essa luta”, disse.